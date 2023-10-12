Почему Королева решилась на развод: причину поймут только русские женщины

Каждую женщину с детства учат, как важно быть замужем, что нужно во что бы то ни стало сохранить брак. Но что делать, если отношения перестали приносить счастье? Наташа Королева встала перед трудным выбором: остаться с нелюбимым или же рискнуть и отправиться на поиски нового счастья? Певица предпочла второе.

Исполнительница признается, что бывший муж Игорь Николаев пытался подстроить девушку под себя, «вырастить» из нее идеальную жену. Однако планам композитора не суждено было сбыться. Повзрослевшая Королева научилась давать отпор и отстаивать свои решения, что в итоге и погубило отношения.

Пути возлюбленных разошлись. Но горевала эффектная брюнетка недолго: на ее жизненном пути встретился стриптизер Тарзан. Звезда признается, что именно во втором браке она смогла обрести гармонию, свободу и достичь взаимопонимания с избранником.