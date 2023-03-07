Почему Константин из «Моей прекрасной няни» не звонит болеющей Заворотнюк: признание актера

В течение пяти лет Борис Смолкин и Анастасия Заворотнюк работали над сериалом «Моя прекрасная няня». На съемочной площадке артисты стали близкими друзьями и поддерживали отношения даже после завершения работы. Однако последние годы актер перестал общаться со своей коллегой, когда та столкнулась с онкологией и стала затворницей.

Как признался Смолкин, пять лет он уже не звонит Заворотнюк и не пытается узнать, как у нее дела. Дело в том, что он не хочет надоедать близким знаменитости, которые и так постоянно сталкиваются с пристальным вниманием журналистов. По его мнению, у семьи артистки последнее время и так достаточно проблем, поэтому он не собирается надоедать им своими вопросами.

По словам звезды экрана, не звонит он и Петру Чернышеву, супругу Заворотнюк. А новости о ее состоянии узнает, как и все поклонники, из СМИ и внимательно следит за состоянием подруги.