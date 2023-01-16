Почему Катрин Денев бежала от замужества как от огня: ответ вас несказанно удивит

Отношение к институту брака постепенно меняется. Становится все больше женщин, которые относятся к замужеству и штампу в паспорте скептически, а не благоговейно.

Например, не видит никакого смысла в браке великая актриса Катрин Денев. И вот почему. Обворожительная звезда французского кино была замужем всего один раз — ее супругом стал фотограф Дэвид Бейли. Своих двоих детей она родила от Роже Вадима и Марчелло Мастроянни, с которыми не состояла в браке. Почему она решила не оформлять эти союзы официально? Все дело в особом отношении Денев к браку.

Актриса считает, что в нем нет никакого смысла, пока есть разводы. К тому же Катрин убеждена, что лучший способ сохранить интерес партнера к своей персоне — это не выходить за него замуж. Денев не питает иллюзий насчет вечной любви и открыто потешается над свадебной клятвой «быть всегда вместе в горе и в радости».

Также актриса слишком ценит свободу, чтобы связывать себя семейными узами: «Брак — это ловушка. А мне не нравится находиться в ловушке».