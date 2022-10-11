Почему Игоря Верника отказывались снимать в кино: причина несказанно удивит

Сейчас 59-летний Игорь Верник не только известный телеведущий, но и успешный актер. Он снимается в кино и сериалах, ездит с антрепризами по всей России, задействован в постоянных театральных спектаклях. Но ему пришлось долго доказывать свой талант постановщикам.

Более того, на заре карьеры Вернику пришлось пережить и сильный удар. Однажды его утвердили в спектакль в Художественном театре. Он с Борисом Щербаковым должен был играть одного и того же героя в двух разных составах. Но после первой же репетиции режиссер Вячеслав Долгачев подозвал Игоря к себе и при всех заявил, что снимает его с работы. Постановщик добавил, что Вернику противопоказано играть заметные и главные роли в театре, а его участь — навсегда остаться в массовке.

Такую жесткую критику своих способностей Верник воспринял спокойно. Как вспоминал актер в беседе с изданием «7 дней », он ушел из театра и начал буквально обивать пороги «Мосфильма», интересуясь в каждом кабинете, не нужен ли им артист. Так он получил свои первые роли, а потом закрепился на российских экранах.