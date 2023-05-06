Почему Егор - Крид, а Клава - Кока? Удивитесь, узнав закулисную правду

Многие известные персоны выступают под псевдонимами. У этих артистов есть своя предыстория, почему они выбрали именно такие имена.

Фанаты Клавы Коки задаются вопросом: откуда взялся ее псевдоним? Оказывается, настоящее имя певицы — Клавдия Высокова. Прозвище Кока ей дали одноклассники, а впоследствии она оставила его как талисман. С годами артистка и вовсе сроднилась с этим именем.

Егор Булаткин, известный миру как Егор Крид, фанател от компьютерной игры Marc Ecko’s Getting Up. В школьные годы он вдохновился ее сюжетом и сколотил команду под названием Kreed worms. «Банда» со временем распалась, а вот слово Kreed сохранилось. Егор использовал его как псевдоним.

Певица Зиверт на самом деле носит имя Юлия Сытник. С такой фамилией она вряд ли могла рассчитывать на карьерный успех. Поэтому артистка взяла девичью фамилию матери и превратила ее в сценический псевдоним.

Даня Прытков, известный как рэпер Niletto, стал кумиром современных подростков. Еще с детства он понял, что всей душой ненавидит лето. Эта нелюбовь и вдохновила его на создание сценического имени.