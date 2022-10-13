Почему Джеки Чана возненавидели в Китае: все началось с фильма «Час пик 3»

Артиста любят во всем мире, но не на родине.

Джеки Чан давно стал мировой звездой и одним из самых популярных актеров китайского происхождения. Знаменитость завоевал сердца миллионов фанатов, но только не своих соотечественников, которые регулярно вносят его в списки самых ненавистных в стране людей.

Все началось в 2007 году, когда на экраны вышел комедийный боевик «Час пик 3». По сюжету герой Джеки отправляется в Париж, чтобы бороться с азиатской мафией. Партия Китая посчитала сюжет оскорбительным и запретила фильм к прокату в стране.

Следующий инцидент произошел спустя два года. Артист заявил, что Китай может пойти путем Тайваня и Гонконга, если разрешит своим гражданам проводить протесты и даст им слишком много свободы. Слова задели жителей всех регионов, которые упомянул артист, а возмущенные китайцы писали, что Чан стал известен только благодаря свободе слова и самовыражения.

Последний же инцидент произошел в социальных сетях. В одной из публикаций артист восторгался небом Пекина, что многие посчитали подхалимством. Дело в том, что столица страны долгие годы страдает от загрязнения атмосферы, поэтому пользователи Сети расценили публикацию как восхваление партии. По их мнению, артист решил сделать вид, что проблемы нет, и выразил свою любовь официальным властям.

С того времени актеру так и не удалось восстановить репутацию на родине. Фильмы с его участием не появляются в прокате, а китайцы совсем не считают его гордостью нации, несмотря на успех.