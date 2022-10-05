Почему Барышев на самом деле ушел из «Тайн следствия»: причина нелепа

Сергей Барышев сегодня считается одним из самых известных телевизионных актеров страны. Знаменит же он стал благодаря сериалу «Тайны следствия», где работал на протяжении практически 11 сезонов, но в 2011 году неожиданно покинул проект. Как оказалось, артист отказался от своей роли из-за недопонимания и зависти, возникших на съемочной площадке.

Дело в том, что «Тайны следствия» сделали популярным не только Барышева. Вместе с ним стала известной и Анна Ковальчук, исполнительница главной роли. И, когда артистка поняла, насколько стала знаменита, она решила просить у продюсеров особое отношение к себе и заказала специальный личный вагончик.

Когда коллеги увидели, что на съемках Ковальчук живет в отдельном доме на колесах, где ее гримируют, то многие начали завидовать. А Барышев даже решился на разговор с продюсерами и попросил такой же вагончик для себя. Но создатели сериала отказали артисту, из-за чего он поставил их перед выбором: или он уходит из сериала, или получает то, что хочет. Но никто не пошел на поводу у знаменитости.

В итоге Барышев, как пишет портал Irma-stream, был вынужден отказаться от своей роли. За прошедшие годы продюсеры так и не позвонили с предложением вернуться обратно, несмотря на многочисленные мольбы поклонников.