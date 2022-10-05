Почему Барышев на самом деле ушел из «Тайн следствия»: причина нелепа
Артист оставил популярный проект не просто так.
Сергей Барышев сегодня считается одним из самых известных телевизионных актеров страны. Знаменит же он стал благодаря сериалу «Тайны следствия», где работал на протяжении практически 11 сезонов, но в 2011 году неожиданно покинул проект. Как оказалось, артист отказался от своей роли из-за недопонимания и зависти, возникших на съемочной площадке.
Дело в том, что «Тайны следствия» сделали популярным не только Барышева. Вместе с ним стала известной и Анна Ковальчук, исполнительница главной роли. И, когда артистка поняла, насколько стала знаменита, она решила просить у продюсеров особое отношение к себе и заказала специальный личный вагончик.
Когда коллеги увидели, что на съемках Ковальчук живет в отдельном доме на колесах, где ее гримируют, то многие начали завидовать. А Барышев даже решился на разговор с продюсерами и попросил такой же вагончик для себя. Но создатели сериала отказали артисту, из-за чего он поставил их перед выбором: или он уходит из сериала, или получает то, что хочет. Но никто не пошел на поводу у знаменитости.
В итоге Барышев, как пишет портал Irma-stream, был вынужден отказаться от своей роли. За прошедшие годы продюсеры так и не позвонили с предложением вернуться обратно, несмотря на многочисленные мольбы поклонников.