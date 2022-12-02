Почему американцы такие полные: россиянин раскрыл тайну, посетив магазин в США

Проблема ожирения и лишнего веса — одна из самых обсуждаемых в США. Тысячи людей страдают от этого, а местные политики и врачи не могут найти универсальное решение. При этом, как уверены российские туристы, причина таких проблем кроется на полках магазинов.

Как отметил один из пользователей Сети, который не так давно посетил США, его очень удивили товары, представленные в местных супермаркетах. Дело в том, что множество полок занимают все виды сладостей, а некоторые из них постоянно продают с весьма высокими скидками. Такое разнообразие и низкие цены заставляют многих американцев покупать все новые и новые продукты, а после это уже становится привычкой.

«Это не медицинская проблема и не социальная. А чисто их выбор. Ведь измени они свои привычки — картина была бы совсем иной... Они хотят питаться так, как они хотят питаться», — уверен турист.

При этом сами сладости заметно отличаются от российских. Дело в том, что содержание сахара в них значительно выше, чем привыкли россияне. И это тоже становится причиной лишних килограммов, ведь вред от таких продуктов намного больше.