Поборовшая алкоголизм Линдси Лохан сделала заявление: народ просто плачет

«Дрянная девчонка» Линдси Лохан ждет ребенка. Звезда «Чумовой пятницы» держала радостную новость в тайне, хотя слухи о пополнении начали ходить еще на Неделе высокой моды в Нью-Йорке, куда актриса пришла в брючном костюме чрезвычайно свободного кроя.

«Мы благословлены и взолнованы», — так подписала Лохан публикацию в личном блоге, где разместила детскую распашонку белого цвета с подписью «скоро».

Одной из первых отреагировала Пэрис Хилтон.

«Поздравления, любовь моя! Так рада за тебя. Добро пожаловать в клуб мамочек», — написала светская львица. К поздравлениям присоединись и простые смертные.

Многие признавались, что не могут сдержать слез счастья: так они рады, что с кинозвездой, славившейся своим разгульным и откровенно скандальным образом жизни, теперь все в порядке.

«Уже люблю и тебя, и твоего малыша», — писали комментаторы.

О ребенке Лохан мечтала с 2016 года. Правда, изначально она хотела усыновить малыша из детдома. После встречи с Бадером Шаммасом в Дубае актриса поняла, что нашла человека, с которым сможет разделить все радости материнства в полной мере. Лохан вышла замуж в прошлом году. Ее избранник занимает солидную должность вице-президента в банке Credit Suisse.