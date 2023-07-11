Побег и пропажа: чем обернулась поездка Охлобыстина в США

Иван Охлобыстин известен массовому зрителю как успешный актер. Фанаты были в восторге от его доктора Андрея Быкова в «Интернах» и Парфена Рогожина в «Даун Хаус». При этом мало кто знает, что начинал карьеру Охлобыстин как режиссер и даже успел прославиться в США.

Так, его дипломной работой стал короткометражный фильм «Чушь. Рассказ ни о чем», который после триумфа на родине отправился на кинофестиваль в Чикаго. Представлять картину поехал сам Охлобыстин, но перед путешествием прошел инструктаж от сотрудников КГБ.

Опытные разведчики решили не отпускать молодого студента одного, поэтому вместе с ним поехал его директор. Таким образом сотрудники КГБ хотели оградить кинематографиста от эмиграции в Америку, но ситуация сложилась совершенно наоборот.

«На всякий случай со мной она отправила моего директора, который хорошо говорил по-английски, но, я так понимаю, основная его функция была, чтобы я не убежал. Я вернулся, а он нет»,

— признался артист в YouTube-шоу «Мой герой».

Охлобыстин же вернулся на родину, где продолжает активно работать. Как неоднократно признавался актер, он никогда не собирался переезжать и не представляет себя в другой стране.