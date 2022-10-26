По вине Тодоровского: трагедия на съемках едва не сломала жизнь звезде фильма «72 метра»

Дмитрию Ульянову довелось сотрудничать с таким именитым режиссером, как Петр Тодоровский. Артист засветился в главной роли в его проекте «Риорита», в ходе съемок которого серьезно пострадал.

Перед началом работы над эпизодом, в котором должны были раздаваться громкие выстрелы, артисту забыли заткнуть уши, в результате чего его контузило. Тодоровский сильно переживал из-за случившегося и чувствовал себя виноватым.

По словам актера, режиссер сочувствовал ему, поскольку на собственном опыте знал, что такое контузия: она случилась с Петром Ефимовичем во время войны. В рамках программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым Ульянов поведал о том, что его слух восстановился, но не полностью.

Актер не слышит высокие частоты, и, по словам врачей, со временем будет только хуже. Однако звезда фильма «72 метра» не унывает и радуется тому, что не утратил слух полностью.