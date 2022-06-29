По стопам Тимати: неприглядный поступок нового «Холостяка» предали огласке

Димаш Адилет шокировал поклонников, расставшись с Соней Солманидиной. Именно ее знаменитость выбрал в финале шоу «Холостяк».

Популярный проект завершился чуть меньше месяца назад. В последнем эпизоде звезда социальных сетей остановил свой выбор на Соне, что, как позднее признавалась победительница, стала для нее шоком. По словам Солманидиной, она планировала строить отношения с Димашем и даже познакомилась с его родными. Однако не так давно стала известно, что пара все же распалась.

По данным портала «СтарХит », после финала проекта Димаш отправился к своим родным в Казахстан и не взял Соню вместе с собой. Знаменитость появлялся на светских мероприятиях в одиночестве, а на вопрос журналистов, если ли у него возлюбленная, отвечал отрицательно.

Как признались поклонники, подобный финал телевизионного романа очень расстроил их. Некоторые отметили, что теперь не верят в искренность подобных проектов, а другие сравнили историю Димаша и Сони с историей Тимати и Екатерины Сафаровой: знаменитости также стали парой после «Холостяка», но расстались в считанные дни.