По стопам Петросяна: грязные тайны двоеженца Гальцева шокируют любого

Юрий Гальцев является одним из главным лиц «Аншлага». Юморист вот уже несколько десятилетий не сходит с экранов, однако в реальный жизни Гальцев далек от своего позитивного образа на телевидении.

Юрий Гальцев был женат дважды. От первой жены Светланы у него сын Михаил, который долгое время боролся с вредными привычками. Второй супругой артиста стала актриса Ирина Ракшина.

У пары родилась дочь Мария. Внешне Юрий и Ирина казались идеальной парой, пока не всплыла правда о любовных похождениях Гальцева.

Юморист закрутил роман с молодой актрисой Марией Насыровой, которая младше его на 30 лет. В 2015 году девушка подарила Гальцеву сына Глеба. Неофициальной «жене» Юрий Гальцев отписал огромную квартиру. При этом законная супруга Юрия Николаевича уверяет, что в их семье все в порядке – и никакого развода не предвидится. Правда, друзья Гальцева рассказывают, что звезда разрывается между двумя женщинами.