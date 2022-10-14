По стопам отца? Как сложилась жизнь многочисленных детей Михаила Козакова

Советские зрители знали Михаила Козакова по его блестящим ролям в таких фильмах, как «Здравствуйте, я ваша тетя!» и «Человек-амфибия». Он сыграл еще почти в сотне картин, а также выступил в качестве режиссера. Именно Козаков снял такие ленты, как «Безымянная звезда» и «Покровские ворота». Его личная жизнь оказалась не менее бурной, чем рабочая: Михаил был женат пять раз и стал отцом пятерых детей.

Но не все они пошли по стопам известного папы. Например, самая старшая дочь артиста Екатерина уже отметила 65-летний юбилей. Она получила филологическое образование и всю жизнь работала по профессии. Ее родной брат Кирилл сейчас активно снимается в кино и играет в Театре на Малой Бронной. Внешне 60-летний актер очень похож на отца.

Дочка Манана от второго брака служит в театре им. Марджанишвили в Тбилиси. Женщине уже 53 года. А двое самых младший детей Козакова от четвертого брака живут на Западе. 34-летний Михаил закончил университет в Торонто и занимается рок-музыкой. А 27-летняя Зоя после службы в израильской армии начала продвигать бренды и сотрудничает с известными компаниями — от Tiffany & Co до Givenchy, пишет «Экспресс газета ».