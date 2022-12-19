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По стопам Баталова: вы удивитесь, что Колин Ферт говорил о мистере Дарси

19 декабря 2022 15:30
По стопам Баталова: вы удивитесь, что Колин Ферт говорил о мистере Дарси

Артист не стал скрывать правду от фанатов.

Колин Ферт начал сниматься в кино во второй половине 90-х. В течение нескольких лет он активно участвовал в фильмах и сериалах, однако ни один проект не сделал его настоящей звездой. Большая популярность пришла к артисту благодаря мини-сериалу «Гордость и предубеждение», где он исполнил роль мистера Дарси.

При этом изначально Ферт даже не собирался соглашаться на предложение. Персонаж показался ему чересчур «простым», а роман Джейн Остин не был ему знаком. И именно поэтому для него стало большим удивлением, что его мистер Дарси настолько сильно понравился публике, ведь сразу же после выхода первой серии поклонницы засыпали его письмами, а продюсеры завалили предложениями о работе.

«То, что он привлекает женщин, застало меня врасплох. Я просто должен был стоять и вызывать у всех ненависть», — признавался артист в одном из интервью.

Российские поклонники не оставили без внимания неожиданное заявление британской звезды. Многие отметили, что Ферт напоминает им Алексея Баталова, который также с недоумением реагировал на любовь поклонниц к его герою Гоше в ленте «Москва слезам не верит». Некоторые же подчеркнули, что весь секрет кроется в эталонной игре Ферта, который сделал непривлекательного героя интересным.

«Баталов считал Гошу ущербным невротиком», «Колин Ферт придал этому герою выразительности, ведь умеет очень красноречиво молчать, и привлекательности — такой харизмы еще поискать», «Очень обаятельный, многозначительно молчит всегда, это привлекает», — пишут пользователи Сети.

Фото: Кадр из сериала «Гордость и предубеждение», 1995
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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