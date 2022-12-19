По стопам Баталова: вы удивитесь, что Колин Ферт говорил о мистере Дарси

Колин Ферт начал сниматься в кино во второй половине 90-х. В течение нескольких лет он активно участвовал в фильмах и сериалах, однако ни один проект не сделал его настоящей звездой. Большая популярность пришла к артисту благодаря мини-сериалу «Гордость и предубеждение», где он исполнил роль мистера Дарси.

При этом изначально Ферт даже не собирался соглашаться на предложение. Персонаж показался ему чересчур «простым», а роман Джейн Остин не был ему знаком. И именно поэтому для него стало большим удивлением, что его мистер Дарси настолько сильно понравился публике, ведь сразу же после выхода первой серии поклонницы засыпали его письмами, а продюсеры завалили предложениями о работе.

«То, что он привлекает женщин, застало меня врасплох. Я просто должен был стоять и вызывать у всех ненависть», — признавался артист в одном из интервью.

Российские поклонники не оставили без внимания неожиданное заявление британской звезды. Многие отметили, что Ферт напоминает им Алексея Баталова, который также с недоумением реагировал на любовь поклонниц к его герою Гоше в ленте «Москва слезам не верит». Некоторые же подчеркнули, что весь секрет кроется в эталонной игре Ферта, который сделал непривлекательного героя интересным.