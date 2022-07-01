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«По-прежнему в деле»: возвращение Урганта скрыть не удалось

1 июля 2022 17:25
«По-прежнему в деле»: возвращение Урганта скрыть не удалось

Телеведущий решил восстанавливать свою карьеру.

Иван Ургант планирует выступить на пикнике фонда «Друзья». Это станет одним из немногих публичных появлений артиста с февраля этого года.

Как передает один из Telegram-каналов, звезда экрана намеревается появиться на концерте, который 10 июля организует благотворительный фонд, в котором он является председателем попечительного совета. Мероприятие пройдет в подмосковном Царицыно, а телеведущий на нем исполнит несколько своих композиций под аккомпанемент группы «Фрукты», которая долгие годы работает вместе с ним на шоу «Вечерний Ургант».

Пользователи Сети с восторгом восприняли новость о возвращении кумира. Как признались фанаты, они не надеялись вновь увидеть Урганта, который вот уже несколько месяцев не ведет свои шоу и не появляется на публичных мероприятиях.

«По-прежнему в деле», — пишут фанаты.

Фото: Globallookpress.com, кадр из программы
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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