«По-прежнему в деле»: возвращение Урганта скрыть не удалось

Иван Ургант планирует выступить на пикнике фонда «Друзья». Это станет одним из немногих публичных появлений артиста с февраля этого года.

Как передает один из Telegram -каналов, звезда экрана намеревается появиться на концерте, который 10 июля организует благотворительный фонд, в котором он является председателем попечительного совета. Мероприятие пройдет в подмосковном Царицыно, а телеведущий на нем исполнит несколько своих композиций под аккомпанемент группы «Фрукты», которая долгие годы работает вместе с ним на шоу «Вечерний Ургант».

Пользователи Сети с восторгом восприняли новость о возвращении кумира. Как признались фанаты, они не надеялись вновь увидеть Урганта, который вот уже несколько месяцев не ведет свои шоу и не появляется на публичных мероприятиях.