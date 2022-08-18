По правилам этикета: королевская семья выступила с обращением к Меган Маркл

Супруга принца Гарри в важный для себя день так и не услышала теплые слова.

Меган Маркл 4 августа исполнился 41 год. Многим было интересно узнать, получит ли супруга принца Гарри поздравления от членов королевской семьи, с которыми ее отношения теплыми не назовешь.

Привет из Букингемского дворца в знаменательную дату Маркл все-таки получила. Придерживаясь правил этикета, королевская семья выступила с обращением к имениннице. Вот только оно оказалось более чем прохладным.

Например, принц Чарльз и Камилла Корнуолльская опубликовали в соцсетях снимок Меган Маркл, под которым коротко и сухо подчеркнули:

«С днем рождения герцогиню Сассекскую».

Не были многословными и герцоги Кембриджские. Они тоже выложили снимок супруги Гарри и ограничились дежурной фразой с поздравлением.

Между тем поклонникам королевской семьи остается только гадать, стали бы принц Чарльз и принц Уильям, а также их жены упоминать Маркл, если бы к тому их не обязывали строгие предписания.