По правилам этикета: королевская семья выступила с обращением к Меган Маркл
Супруга принца Гарри в важный для себя день так и не услышала теплые слова.
Меган Маркл 4 августа исполнился 41 год. Многим было интересно узнать, получит ли супруга принца Гарри поздравления от членов королевской семьи, с которыми ее отношения теплыми не назовешь.
Привет из Букингемского дворца в знаменательную дату Маркл все-таки получила. Придерживаясь правил этикета, королевская семья выступила с обращением к имениннице. Вот только оно оказалось более чем прохладным.
Например, принц Чарльз и Камилла Корнуолльская опубликовали в соцсетях снимок Меган Маркл, под которым коротко и сухо подчеркнули:
«С днем рождения герцогиню Сассекскую».
Не были многословными и герцоги Кембриджские. Они тоже выложили снимок супруги Гарри и ограничились дежурной фразой с поздравлением.
Между тем поклонникам королевской семьи остается только гадать, стали бы принц Чарльз и принц Уильям, а также их жены упоминать Маркл, если бы к тому их не обязывали строгие предписания.