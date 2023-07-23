По паспорту советская «интеллигенция»: имена Труса, Балбеса и Бывалого теперь известны

Самые постоянные персонажи картин режиссера Леонида Гайдая — это Трус, Балбес и Бывалый. Их трио появлялось как в главных ролях в «Самогонщиках», так и на втором плане в «Кавказской пленнице» и в «Операции „Ы“».

Знаменитых возмутителей спокойствия сыграли Георгий Вицин, Юрий Никулин и Евгений Моргунов. Первых двоих режиссер приметил сразу, а вот идеального Бывалого искал долго. Но поиски того стоили — актеры сочетались идеально и запомнились зрителям не меньше главных героев, даже когда появлялись на вторых ролях.

Ни в одном из фильмов, где появляются эти герои, не упоминаются настоящие имена этих персонажей. Они известны только по прозвищам: Бывалый, Балбес и Трус. Но, оказалось, по сценарию имена у них все-таки были, хоть их и не произносили в кадре.

Тайну раскрыли еще в советские годы, но вспомнили лишь сегодня. В журнале «Советский экран» выходила статья о знаменитой троице, и в ней было указано, что Труса зовут Дмитрий Зелинский, Балбеса — Василий Дорошин, а Бывалого — Федор Бурлаков. Такие обычные имена больше подошли бы советским академикам или инженерам. А ярким персонажам из фильмов Гайдая намного больше идут их экранные прозвища.