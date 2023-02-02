По этой красавице Абдулов сходил с ума: гляньте, что с ней стало сегодня (фото)

Когда-то Елена Аминова блистала на экране в роли Лоренцы из фильма Марка Захарова «Формула любви». Талантливая и красивая актриса произвела впечатление не только на зрителей, но и на коллег по съемочной площадке — за кадром ленты кипели нешуточные страсти.

Артистка свела с ума своих коллег Александра Абдулова и Семена Фараду. Однажды те даже усыпали цветами постель Аминовой, чем тут же спровоцировали слухи о романе. Звезда экрана эти домыслы всегда отрицала, уверяя, что с артистами ее связывали лишь дружеские отношения.

После премьеры картины Захарова актриса снялась еще в большом количестве ярких проектов. Роли ей предлагали однотипные — режиссеры видели знаменитость в ампула роковых соблазнительниц.

Однако годы Елену Анатольевну не пощадили, поэтому сегодня от ее красоты не осталось и следа. Аминова заметно поправилась и сильно постарела. Впрочем, это не помешало звезде продолжить свою актерскую карьеру.