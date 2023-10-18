Плющенко представил свою замену: молодой мужчина уже воспитывает его детей

Евгения Плющенко нередко упрекают в том, что он держит своих сыновей в ежовых рукавицах и не дает им отдыхать. Младший ребенок олимпийского чемпиона Арсений по примеру своего брата Саши уже вовсю занимается фигурным катанием, а сам Гном Гномыч снимается в кино в перерывах между тренировками. Но время для отдыха все-таки находится. В День отца спортсмен опубликовал новое фото, на котором дети беззаботно проводят время с молодым человеком.

Кроме двух младших сыновей у Евгения Плющенко есть ребенок от первого брака. Фигурист развелся с Марией Ермак еще в 2008 году, а маленький Егор остался жить с мамой. Сегодня парню уже почти 18 лет, но он с радостью видится с отцом и младшими братьями.

Изначально наследник олимпийца тоже пробовал свои силы в спорте, но выбрал другой путь. Сегодня он занимается тюнингом автомобилей. Поклонники отмечают, что повзрослевший Егор стал копией Плющенко.