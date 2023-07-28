Пляжное фото покрытой шрамами Рудовой вызывает отвращение: внимание на ноги

Наталья Рудова выложила в соцсети новые фотографии со своего отпуска на море. Девушка позировала в красном бикини и со всех возможных ракурсов продемонстрировала стройную фигуру. Но подписчики заподозрили актрису в том, что она отретушировала фотографии.

На одной из фотографий подписчики заметили неправдоподобно крупные ступни Рудовой. По мнению комментаторов, ее размер должен быть не меньше 45-го, чтобы ноги выглядели именно так в реальной жизни. Поэтому большинство подписчиков актрисы решили, что она подправляла свою фигуру на снимках и случайно увеличила ноги.

«Надела ласты, чтобы удобнее было плавать», — шутили в комментариях.

Проблема со ступнями оказалась не единственным недостатком, который заметили на фотографиях Натальи. На крупных планах самые внимательные поклонники заметили шрамы под грудью актрисы, из-за чего заподозрили ее в пластике груди.