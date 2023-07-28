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Пляжное фото покрытой шрамами Рудовой вызывает отвращение: внимание на ноги

28 июля 2023 20:45
Пляжное фото покрытой шрамами Рудовой вызывает отвращение: внимание на ноги

Актрису обвинили в неумелом фотошопе.

Наталья Рудова выложила в соцсети новые фотографии со своего отпуска на море. Девушка позировала в красном бикини и со всех возможных ракурсов продемонстрировала стройную фигуру. Но подписчики заподозрили актрису в том, что она отретушировала фотографии.

На одной из фотографий подписчики заметили неправдоподобно крупные ступни Рудовой. По мнению комментаторов, ее размер должен быть не меньше 45-го, чтобы ноги выглядели именно так в реальной жизни. Поэтому большинство подписчиков актрисы решили, что она подправляла свою фигуру на снимках и случайно увеличила ноги.

Пляжное фото покрытой шрамами Рудовой вызывает отвращение: внимание на ноги

«Надела ласты, чтобы удобнее было плавать», — шутили в комментариях.

Проблема со ступнями оказалась не единственным недостатком, который заметили на фотографиях Натальи. На крупных планах самые внимательные поклонники заметили шрамы под грудью актрисы, из-за чего заподозрили ее в пластике груди.

Фото: Legion-Media,соцсети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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