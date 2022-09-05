«Пляска на костях»: россияне в ужасе от «воскрешения» советских легенд
Идею Константина Эрнста не поддержали зрители.
На недавнем форуме «Знание» медиаменеджер Константин Эрнст анонсировал проект перезагрузки известного фильма Акиры Куросавы «Семь самураев». Причем, по его замыслу, часть главных ролей в картине должна достаться уже умершим советским актерам. Их изображения «воскресят» на экране с помощью компьютерной технологии deep fake. В качестве примера Эрнст продемонстрировал отрывок из серии «Диверсанта», где Владислава Галкина в кадре воссоздали как раз благодаря этим методам.
Имена актеров, которые появятся в будущей драме, Эрнст не назвал. Но россияне уже пришли в ужас от этих планов. Зрители подчеркнули, что не могут представить себе, например, «искусственных» Леонова, Миронова или Никулина. По их мнению, это станет надругательством над памятью о легендах кино.
«Какой ужас! Зачем уродовать ушедших графикой?», «Надеюсь, что родственники и адекватные работники культуры не позволят такого кощунства», «Отвратительная задумка, я это точно смотреть не буду», «Это будет ужасно», «Какая-то пляска на костях», — отметили пользователи Сети.