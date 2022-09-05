«Пляска на костях»: россияне в ужасе от «воскрешения» советских легенд

На недавнем форуме «Знание » медиаменеджер Константин Эрнст анонсировал проект перезагрузки известного фильма Акиры Куросавы «Семь самураев». Причем, по его замыслу, часть главных ролей в картине должна достаться уже умершим советским актерам. Их изображения «воскресят» на экране с помощью компьютерной технологии deep fake. В качестве примера Эрнст продемонстрировал отрывок из серии «Диверсанта», где Владислава Галкина в кадре воссоздали как раз благодаря этим методам.

Имена актеров, которые появятся в будущей драме, Эрнст не назвал. Но россияне уже пришли в ужас от этих планов. Зрители подчеркнули, что не могут представить себе, например, «искусственных» Леонова, Миронова или Никулина. По их мнению, это станет надругательством над памятью о легендах кино.