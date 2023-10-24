Племянница устала молчать: главная постыдная тайна семьи Баталова больше не секрет

Алексея Баталова долгие годы считали настоящим русским интеллигентом. Представитель творческой династии, он прославил свою семью и не участвовал в грязных скандалах. Однако оказалось, что артист не всегда был эталоном чести и воспитанности. Тайну раскрыла племянница звезды Анна Ардова.

Известная актриса была очень близка с дядей. По ее признанию, в детстве будущую звезду считали «проблемным ребенком». Баталов не слушался родителей, учителей и других взрослых, постоянно нарушая правила. Мальчик доставлял маме и папе немало хлопот, заставляя краснеть за свои многочисленные проступки.

В школе актер учился из рук вон плохо — типичный двоечник и хулиган. Впрочем, Ардова с теплотой отмечает, что в юные годы была такой же. О подробностях жизни покойного мэтра артистка поведала YouTube-каналу «ЦТВ».