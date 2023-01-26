«Плавающее» декольте: от неудачной пластики Кристины Агилеры оторопь берет

Кристина Агилера за всю свою карьеру часто удивляла общественность невероятными метаморфозами во внешности. В юности певица была очень худой, но с возрастом она начала стремительно набирать вес и превратилась в пышную даму с выдающимися формами. Также этому способствовала пластика груди.

Операцию на бюсте, через которую прошла Агилера, нельзя назвать удачной. Дело в том, что импланты вставлялись в подмышечную впадину, поэтому даже незначительные изменения с фигурой стали отражаться на общей картине. Когда певица надевает откровенное декольте, то все трансформации становятся достоянием общественности. Ассиметричная грудь Агилеры периодически «съезжает» и меняет исходное положение. Кроме того, на многих снимках бюст певицы выглядит неестественно и карикатурно, а правый имплант расположен намного выше левого.

Однако Кристина продолжает носить открытые наряды, несмотря ни на что. Видимо, невероятный «плавающий» бюст певицы смущает только публику, но не ее.