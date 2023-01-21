Платит алименты бывшему и ненавидит мать: как живет красотка-дочь Курта Кобейна
На долю звездной наследницы выпало немало испытаний.
Курт Кобейн оставил после себя единственную дочь Фрэнсис, которую ему родила Кортни Лав. Звездная наследница не помнит своего легендарного отца, ушедшего из жизни, когда ей не было и двух лет.
Малышка часто попадала под опеку социальных органов и родственников, поскольку ее мать страдала от наркотической зависимости и регулярно оказывалась в рехабах. Когда же родственницы жили под одной крышей, то постоянно ссорились. В итоге Фрэнсис обвинила Лав в домашнем насилии, после чего ее лишили родительских прав.
После этого Фрэнсис поселилась у своей бабушки и сократила общение с матерью до минимума. Например, известно, что она даже не позвала ее на свою свадьбу — о ней Корни узнала лишь спустя пару дней.
Избранником красавицы-дочери Кобейна стал музыкант Исайя Сильва, но семейная жизнь пары не заладилась. Фрэнсис подала на развод и теперь выплачивает бывшему алименты в размере 12 тысяч долларов. Что же касается карьеры, то знаменитость не пошла по стопам отца и решила связать свою жизнь с живописью.