Платит алименты бывшему и ненавидит мать: как живет красотка-дочь Курта Кобейна

Курт Кобейн оставил после себя единственную дочь Фрэнсис, которую ему родила Кортни Лав. Звездная наследница не помнит своего легендарного отца, ушедшего из жизни, когда ей не было и двух лет.

Малышка часто попадала под опеку социальных органов и родственников, поскольку ее мать страдала от наркотической зависимости и регулярно оказывалась в рехабах. Когда же родственницы жили под одной крышей, то постоянно ссорились. В итоге Фрэнсис обвинила Лав в домашнем насилии, после чего ее лишили родительских прав.

После этого Фрэнсис поселилась у своей бабушки и сократила общение с матерью до минимума. Например, известно, что она даже не позвала ее на свою свадьбу — о ней Корни узнала лишь спустя пару дней.

Избранником красавицы-дочери Кобейна стал музыкант Исайя Сильва, но семейная жизнь пары не заладилась. Фрэнсис подала на развод и теперь выплачивает бывшему алименты в размере 12 тысяч долларов. Что же касается карьеры, то знаменитость не пошла по стопам отца и решила связать свою жизнь с живописью.