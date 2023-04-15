Пластикой скрыли сходство с отцом: куда пропала настоящая дочь Ретта Батлера (фото)

Кларк Гейбл был кумиром миллионов женщин и все благодаря роли Ретта Батлера в фильме «Унесенные ветром». Но образ, который увидели зрительницы на больших экранах, был далек от действительности.

Будучи женатым мужчиной, он закрутил роман с коллегой Лореттой Янг. В результате чего на свет появилась Джудит. Актриса всячески пыталась скрыть свою беременность, а после рождения девочки отдала ее в приют. Однако спустя полтора года вернулась за своей наследницей и тогда публика посчитала, что знаменитость лишь удочерила малышку.

Джудит подрастала, и некоторые черты ее внешности намекали на родство с Кларком Гейблом. У нее была характерная улыбка отца и похожая форма ушей. Впрочем, последняя особенность исчезла благодаря пластической операции. Хотя и без этого многие уже догадывались о происхождении девочки. Тем не менее известный актер упорно отказывался признавать свою дочь. А позже она сама поведала миру правду, опубликовав честную автобиографию.