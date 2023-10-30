Пластика сделала только хуже: на лицо вдовы Кобзона вблизи без слез не взглянешь

Нелли Кобзон положительно относится к пластической хирургии и косметологии, чего не скрывает. Знаменитость считает, что если есть финансовые возможности продлить свою молодость и красоту, то глупо этого не делать. Но своим примером она показывает, что иногда лучше стареть естественно.

Прежде каждый выход вдовы Иосифа Кобзона в свет производил фурор. От стройной миловидной блондинки с кукольным личиком было невозможно отвести взгляд. Но теперь на лицо Нелли Михайловны без слез не взглянешь.

Заслуженный работник культуры сильно постарела: прежде гладкая кожа покрылась морщинами и странными буграми. Ходят слухи, что Кобзон сделала омолаживающую процедуру, но она прошла неудачно. Якобы женщине провели армирование нитями, которое должно было дать потрясающий лифтинг-эффект. Однако вдова доверилась неграмотному специалисту, и в результате пластика сделала только хуже.