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Пластика сделала только хуже: на лицо вдовы Кобзона вблизи без слез не взглянешь

30 октября 2023 06:45
Пластика сделала только хуже: на лицо вдовы Кобзона вблизи без слез не взглянешь

Зря доверилась хирургу.

Нелли Кобзон положительно относится к пластической хирургии и косметологии, чего не скрывает. Знаменитость считает, что если есть финансовые возможности продлить свою молодость и красоту, то глупо этого не делать. Но своим примером она показывает, что иногда лучше стареть естественно.

Прежде каждый выход вдовы Иосифа Кобзона в свет производил фурор. От стройной миловидной блондинки с кукольным личиком было невозможно отвести взгляд. Но теперь на лицо Нелли Михайловны без слез не взглянешь.

Заслуженный работник культуры сильно постарела: прежде гладкая кожа покрылась морщинами и странными буграми. Ходят слухи, что Кобзон сделала омолаживающую процедуру, но она прошла неудачно. Якобы женщине провели армирование нитями, которое должно было дать потрясающий лифтинг-эффект. Однако вдова доверилась неграмотному специалисту, и в результате пластика сделала только хуже.

Пластика сделала только хуже: на лицо вдовы Кобзона вблизи без слез не взглянешь
Фото: Legion-Media, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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