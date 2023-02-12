Пластика не понадобилась: что навсегда изменило лицо Людмилы Хитяевой

Александр Роу сразу утвердил Людмилу Хитяеву на роль Солохи в своем фильме «Вечера на хуторе близ Диканьки». Внешность актрисы отлично подходила под образ матери Вакулы, за исключением одного но.

Звезда экрана была слишком молода и красива, чтобы играть женщину, которая по сюжету имела уже взрослого сына. Однако на руку артистке играл тот факт, что ее героиня была ведьмой, потому и сумела сохранить свое очарование. Тем не менее кинодел был не прочь несколько подпортить идеальную картинку.

Режиссер отпустил актрису на каникулы, даже не догадываясь о том, что на съемочную площадку она вернется совсем другой. Чтобы отдохнуть, Хитяева отправилась вместе с сыном на лыжную прогулку, которая закончилась для нее травмой.

Артистка не совладала со слишком крутой горкой и сломала себе нос. Врачи оказали ей первую помощь, но не провели операцию, из-за чего знаменитость обзавелась характерной горбинкой. В результате лицо Людмилы Ивановны изменилось навсегда, чему Роу был только рад, ведь актриса еще больше стала походить на настоящую ведьму.