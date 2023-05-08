Пластика не помогла: гляньте, на кого променял звезду «Трансформеров» жених-скандалист

Колсон Бэйкер, более известный как рэпер Machine Gun Kelly, не был верен своей возлюбленной — модели и актрисе Меган Фокс. По крайней мере, в этом уверены многие поклонники знойной брюнетки.

Звезда экрана сама намекнула на расставание с женихом из-за его измены в одной из публикаций в своих соцсетях. Тогда интернет-пользователи задались вопросом, на кого же скандальный исполнитель мог променять звезду «Трансформеров». Поклонники были уверены, что такая красотка, как Меган, является мечтой всех мужчин, но пластика не помогла знаменитости стать счастливой в личной жизни.

С недавних пор в Сети говорят, что рэпер закрутил роман с 26-летней гитаристкой Софи Ллойд. Музыкант начал выступать вместе с ней — на днях они вышли на сцену в Техасе. Но самое главное то, что после концерта знаменитости отправились на совместный ужин, чем только подогрели слухи о своих отношениях.