Планы на будущее раскрыты: Нагиев впервые заговорил об уходе из «Голоса»

После новостей о замене Дмитрия Нагиева во главе проекта «Голос 60+» на актрису Ларису Гузееву в Сети поднялось негодование. Поклонники шоу призывали руководство телеканала вернуть на экраны Нагиева, заявляя, что Гузеева не справится с ролью ведущей популярной телепрограммы. Критики считали актрису слишком резкой для общения с участниками. Успокаивало их только то, что остальные сезоны проекта — «Голос» и «Голос.Дети» — должны были выходить с прежним ведущим. Но теперь выяснилось, что эти предположения не соответствуют действительности.

Дмитрий Нагиев, до этого хранивший молчание о кадровых перестановках на шоу, впервые заговорил об уходе из «Голоса» в беседе с РБК . По его словам, во всех версиях телепрограммы зрители пока могут его не ждать.

«Этот сезон как минимум», — подчеркнул Нагиев.

На федеральном телеканале решение Дмитрия объяснили «творческой паузой». Насколько она затянется, сейчас неизвестно. Напомним, Нагиев вел «Голос» с начала его показа в 2012 году.