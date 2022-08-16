Планируют возвращение в Россию? Галкин не стал молчать о подготовке детей к учебному году

Максим Галкин подогрел слухи о возвращении в Россию. Юморист опубликовал в своих социальных сетях видео, в кадрах которого не смолчал о подготовке детей, двойняшек Лизы и Гарри, к новому учебному году.

В ролике шоумен продемонстрировал, как его наследники читают книги из списка для внеклассного чтения. Гарри показался в кадре с хрестоматией русской классики, а Лиза заинтересовалась произведением Александра Куприна под названием «Белый пудель».

Увидев пост шоумена, интернет-пользователи задались вопросом о том, неужели звездное семейство действительно планирует вернуться на родину. В пользу этого говорит и тот факт, что ранее супруга Галкина, певица Алла Пугачева, заверила поклонников в том, что уже в сентябре она с наследниками вновь окажется в России, поскольку Лизе и Гарри предстоит отправиться в школу.