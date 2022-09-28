Плагиат с советских «Чародеев»? Оригинальность «Гарри Поттера» вызвала вопросы

Советская музыкальная сказка «Чародеи» Константина Бромберга, вышедшая на экраны в 1982 году, быстро стала любимым новогодним фильмом зрителей. Хотя постановщик от источника — повести Стругацких «Понедельник начинается в субботу» — взял лишь несколько имен и фамилий персонажей и саму историю про институт с магами.

А современные пользователи Сети сразу обратили внимание, как образ волшебной школы из книги похож на Хогвартс из романов о Гарри Поттере. В сюжете Стругацких обычный программист становился сотрудником института Чародейства и Волшебства. И поклонники творчества Джоан Роулинг мгновенно нашли в этом отсылку к ее произведениям о мальчике-маге. К тому же и Привалов, судя по описанию, выглядит как повзрослевший Гарри. А его организация по своей структуре напоминает не только Хогвартс, но и Министерство Магии.

Вот только отечественные писатели никак не могли «списать» идею у английской коллеги — их произведение вышло в 1965 году, когда Роулинг только родилась. Насколько сильно она вдохновлялась творчеством братьев, история умалчивает.