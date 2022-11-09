Пивной живот не помещается в рубашку: красавца из «Друзей» теперь не узнать

Мэтт ЛеБлан, исполнивший роль симпатяги Джоуи в «Друзьях», удивил общественность своим недавним появлением на публике. Актер совсем не похож на того обаятельного соблазнителя из ситкома. ЛеБлан находится далеко не в лучшей форме, потому что набрал лишний вес.

Возможно, причиной тому стал кризис в личной жизни. Известно, что актер тяжело переживал расставание с супругой. Карьеру ЛеБлана тоже нельзя назвать успешной, ведь образ Джоуи стал вехой его кинотворчества. Зарубежная пресса окрестила актера «отцом на расслабоне», которому для полноты картины не хватает «пивка». Однако преданные поклонники ЛеБлана заступились за любимца, посчитав, что СМИ слишком раздувают проблему и чересчур придираются к внешнему виду артиста.

Сам же звезда «Друзей» не так часто появляется на публике, понимая, что былой славы ему уже не видать. Впрочем, Мэтт ЛеБлан по-прежнему узнаваем благодаря своей фирменной улыбке и неиссякаемому оптимизму. Судя по всему, его полностью устраивает своя внешность.