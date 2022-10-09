«Пираты Карибского моря»: что стало с самой любимой парочкой зрителей

Если спросить любого россиянина о том, какой фильм про пиратов является самым популярным на свете, ответ будет однозначен — конечно, «Пираты Карибского моря». За годы своего существования приключения героев франшизы влюбили в себя множество зрителей по всему миру.

И причиной тому был актерский талант не только таких признанных звезд Голливуда, как Джонни Депп, Кира Найтли или Орландо Блум, но и многих других актеров, чьи имена далеко не так известны, а вот «пиратские» образы узнаваемы сразу.

Поклонники первых частей «Пиратов» хорошо помнят закадычную пару флибустьеров — одноглазого Раджетти и устрашающего Пинтела, которые были практически неразлучны. Их роли исполнили Макензи Крук и Ли Аренберг соответственно.

Актерские дороги у них к тому моменту были совершенно разными. Если Аренберг до появления на съемочной площадке «Пиратов» уже был довольно известен поклонникам другой знаменитой франшизы — «Звездный путь», в сериалах по которой сыграл немало эпизодических ролей, то Макензи Крук прославился одной из центральных ролей в известном сериале «Офис», где он воплотил на экране персонажа по имени Гаррет Кинан.

Да и после съемок в «Пиратах» слава актеров упрочилась благодаря другим суперпопулярным проектам: Крук сыграл Орелла, одного из одичалых, в одном из сезонов «Игры престолов», в то время как Ли Аренберг исполнил роль гнома Ворчуна в сериале «Однажды в сказке».