Пионер советской эротики: об этой роли Ясуловича помалкивал даже Гайдай

В конце августа 2023 года в Москве состоялось прощание с народным артистом Игорем Ясуловичем. Последние годы он работал в Театре Юного Зрителя, где и провели церемонию. Поразительно, что именно этого актера называли пионером советской эротики.

В начале семидесятых Игорь Николаевич сыграл инженера Щукина в картине Леонида Гайдая «Двенадцать стульев». В фильме интеллигентный мужчина пошел на немыслимый для тех лет шаг — в одной из сцен Ясулович снялся полностью обнаженным.

Как рассказывает «Экспресс газета», на съемочной площадке для актера подготовили полотенце и специальные трусы телесного цвета, которые должны были оставаться незаметными в кадре. Сам режиссер не решался предложить Игорю Николаевичу иное. Но артист все понял без слов и решил не мучить Гайдая.

«Не надо ханжить», — заявил Ясулович.

И вышел перед камерой в том, в чем мать родила.