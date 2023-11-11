Пила водку стаканами, ругалась матом: вы точно не знали, какой Полищук была в обычной жизни

Иосиф Райхельгауз хорошо знал Любовь Полищук. Но вовсе не с той стороны, с которой ее знали поклонники и многие коллеги. Образ красавицы, женщины-королевы и гениальной актрисы не соответствует тому, что рассказал режиссер.

В одном из интервью Райхельгауз поведал, что Полищук была без образования. И именно он убедил артистку поступить на курс к Олегу Табакову в ГИТИС. Также Полищук жутко ругалась матом. И не просто ругалась, матом она разговаривала. Заметил ее режиссер в Театре миниатюр. Его тогда восхитила красота молодой актрисы, которая в профессии при этом ничего не умела.

Правда, потом Райхельгауз признавался, что играла Полищук гениально. Она не вживалась в персонажа, она сама становилась персонажем. Правда, от дурных манер и вредных привычек актриса очень долго не могла освободиться.

Однажды они всей труппой летели на гастроли, и бортпроводница разносила горячительные: мужчинам — водку, женщинам — вино. Полищук потребовала водку. Стюардесса отказала, ведь не положено. И тогда мужчины в салоне стали передавать ей свои напитки, а Полищук пила, пока не «отключилась». И вот эти странные и импульсивные порывы долго преследовали актрису, которая каждый день пыталась стать лучше, стать другой, но почему-то не могла.