Пил и изменял: не поверите, какой известный актер был первым мужем Ахеджаковой

Браки в актерской среде редко бывают удачными. Вот и Лия Ахеджакова попалась в эту ловушку, попытав счастья с коллегой по цеху. Но этот союз принес ей одни неприятности и разочарования.

Знакомство с первым мужем Валерием Носиком состоялось в стенах МТЮЗа. Совместная жизнь возлюбленных не задалась практически сразу и закончилась некрасивой историей.

Артист пристрастился к алкоголю, но это были еще цветочки. Затем он обзавелся любовницей и скрыть этот факт от жены не смог. Прощать предательство знаменитость не стала, бросила избранника и просто ушла.

Многие женщины не оценят такой благородный поступок Ахеджаковой, но она оставила гулящему супругу и его новой пассии двухкомнатную квартиру, которую когда-то купила на финансовые средства своего отчима. Носик противиться этому не стал и прикарманил недвижимость, что совсем его не красило.