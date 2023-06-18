Пикантный снимок Сальмы Хайек слили в Сеть: кто поверит, что ей 56 лет

Сальма Хайек уже много лет остается одной из самых желанных женщин Голливуда. Недавно звезда фильма «От заката до рассвета» выложила пикантное фото, от которого ахнул весь Интернет. Трудно поверить, что Сальме 56 лет.

Актриса предстала в откровенном купальнике и тем самым продемонстрировала свое шикарное тело. У Хайек точеная женственная фигура и идеальная кожа. Сальме и ее превосходной форме позавидуют многие 25-летние девушки.

Поклонники были щедры на комплименты, увидев любимицу во всей красе: «Фигура как у молодой девушки», «Ни одной растяжки. Как ей это удается?», «У Сальмы стоит поучиться грации».

В чем же секрет вечной молодости актрисы? Она занимается йогой и медитациями, а также тщательно следит за питанием. Сальма пьет натуральные соки и смузи, употребляет костные бульоны и отдает предпочтение свежим фруктами и овощам.

Хайек — ярая противница ботокса. Она боится уколов, не верит в их чудодейственность и считает, что такие манипуляции вредят актрисам.