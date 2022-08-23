Пикантные съемки даром не прошли: 68-летнюю Успенскую подняли на смех

Не так давно Любовь Успенская отправилась в отпуск, который сначала провела в Турции, а чуть позже — в Рязанской области. При этом о путешествии певица решила рассказать в нескольких публикациях, в одной из которых неожиданно похвасталась своими пышными формами, приспустив платье. Поклонники не оставили без внимания неожиданное перевоплощение знаменитости, осудив ее за чересчур экстравагантный наряд.

По мнению фанатов, Успенской нужно быть скромнее при выборе и образа, и вовремя позирования. В возрасте певицы подобные эксперименты выглядят странно и, скорее, смущают, как уверены пользователи Сети.

«Совсем бы уронила платье, что так не смело-то...», «Любовь, зачем вы делаете такие откровенные фото?», «Вот взрослая женщина и такое публикует», — пишут подписчики.

Фанаты призвали артистку сменить стилиста и стараться выбирать образы намного скромнее, чтобы не сталкиваться с критикой.