Пикантные сцены остались за кадром: что вытворял Миронов на съемках «Три плюс два»

Актер был готов на все, лишь бы добиться своего.

Съемки фильма «Три плюс два», проходившие в крымской бухте Парадиз, так и располагали к романтике. Тогда еще начинающий актер Андрей Миронов потерял голову от своей коллеги по цеху Натальи Фатеевой, младше которой был на семь лет.

Дважды побывавшая замужем артистка не обрадовалась новому ухажеру. Знаки внимания с его стороны звезда принимала, но скорее из вежливости. Как бы там ни было, Миронов добился своего и вскоре начал жить с актрисой в одной комнате.

Оттуда, по воспоминаниям Натальи Кустинской, тоже засветившейся в культовой картине, постоянно доносились странные звуки. Однажды она и вовсе своими глазами увидела, что вытворял Миронов. Артист посадил полностью обнаженную Фатееву себе на плечи и носил по комнате, но эта пикантная сцена так и осталась за кадром.

К слову, роман звезд до свадьбы так и не дошел. Впоследствии Наталья Николаевна вышла замуж за летчика Бориса Егорова, а Миронов женился на Екатерине Градовой, а после — на Ларисе Голубкиной.