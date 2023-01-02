Пикантные сцены через слезы: ахнете, как на самом деле снимали «Пятьдесят оттенков серого»

Откровенные сцены в кино — услада для зрительских глаз. Однако для большинства актеров подобный опыт становится настоящей каторгой. Не стали исключением Джейми Дорнан и Дакота Джонсон, исполнившие главные роли в культовых «Пятидесяти оттенках серого».

По сюжету миллионер-сердцеед Кристиан Грей закрутил специфический роман с наивной и неопытной барышней Аной Стил. Их отношения были наполнены пламенной страстью и неудержимым влечением. Гамму неистовых чувств и предстояло изобразить актерам на экране, но не тут-то было.

Создатели ленты сильно намучились с Джейми и Дакотой. В реальной жизни между исполнителями главных ролей не было ни намека на искру. К тому же Дорнан боялся раскрепоститься, чтобы не навлечь гнев своей девушки, а Джонсон дико стеснялась партнера. Из-за того, что актеры выглядели скованно в пикантных сценах, режиссер заставлял их все переигрывать заново. Артисты вновь и вновь предавались экранной страсти, пересиливая себя.

В итоге отсутствие «химии» сказалось на восприятии фильма, а откровенные эпизоды, действительно, выглядели слабо и неубедительно.