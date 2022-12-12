Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк

Даня Милохин напомнил публике о скандале, в который угодил этой осенью. Блогер сбежал со съемочной площадки шоу «Ледниковый период», в котором выступал вместе с фигуристкой Евгенией Медведевой, что та восприняла как самое настоящее предательство.

Продюсер проекта Илья Авербух был не прочь повторить успех прошлого сезона, в котором знаменитости изображали на льду влюбленную пару. Зрители тут же приписали Дане и Жене страстный роман, опровергать который те не спешили. Лишь после завершения состязания звезды заявили, что между ними ничего нет, а поцелуи и объятия на камеру были нужны для высоких рейтингов.

Теперь же Милохин заставил всех сомневаться в том, что роман со спортсменкой оказался лишь пиаром. В своем Telegram-канале звезда соцсетей пошел ва-банк и выпустил песню, в которой признался Медведевой в любви. «Женька, я лав тебя! И пусть меня ты не простила, согласись, ты и я на льду — это было красиво», — спел Даня, чем заставил сердца поклонников Медвелохиных биться чаще.