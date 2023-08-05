Певицы Аллы Пугачевой больше нет: вот что выяснилось

После переезда в Израиль Алла Пугачева столкнулась с рядом финансовых трудностей. Артистке по-прежнему нужно содержать свой огромный замок в деревне Грязь, обеспечивать двоих детей и платить прислуге. Но вдали от родины это оказалось не так просто.

Из-за проблем со здоровьем Примадонна отечественной эстрады давно завершила гастрольную деятельность и сольную карьеру. Певицы Аллы Пугачевой больше нет, но исполнительница нашла для себя другое средство для заработка.

Инсайдер из окружения звезды в одном из интервью заявил, что Алла Борисовна больше не будет действующей артисткой, но от творческой деятельности она отказываться не собирается. Выяснилось, что знаменитость видит себя в качестве продюсера. Пугачева не скрывает от близких, что у нее есть некоторые задумки, но воплощать их в жизнь она будет уже за рубежом.