Певец, танцор и «спаситель»: не поверите, от кого Бритни Спирс жаждала родить детей

Личная жизнь бывшей поп-принцессы Бритни Спирс всегда была полна страстей. Сегодня певица замужем за своим давним бойфрендом Сэмом Асгари, но на пути к счастью ей предстояло пройти немало испытаний.

Когда Бритни была совсем юной, у нее завязались отношения с певцом Джастином Тимберлейком. Они познакомились еще в детстве, когда участвовали в шоу «Клуб Микки-Мауса». Их пару обожали и боготворили подростки по всему миру, однако счастье Бритни и Джастина длилось недолго. Тимберлейк уличил возлюбленную в измене и разорвал с ней отношения.

Следующим партнером Спирс стал танцор Кевин Федерлайн, за которого она впоследствии вышла замуж. В этом браке Бритни родила двоих сыновей. Ради семьи артистка даже забросила карьеру, но это не пошло ей на пользу. Отношения с Кевином ухудшились и привели к разводу. Расставание стало страшным ударом для Бритни, которая буквально сходила с ума. Ее лишили права видеться с детьми, а карьера певицы пошла на спад.

«Спасителем» Спирс стал Джейсон Травик, который работал ее менеджером. Он помог артистке не только вернуться на сцену, но и восстановить ее репутацию. Эти отношения были безоблачными, однако вскоре пара объявила о расставании. Оказалось, что Спирс хотела родить от Травика детей, но это не входило в его планы. Так Бритни снова осталась одна, правда, долго артистка не горевала.