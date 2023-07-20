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Пьет эликсир вечной молодости: после этого фото никто не верит, что Брэду Питту скоро 60 лет

20 июля 2023 18:15
Пьет эликсир вечной молодости: после этого фото никто не верит, что Брэду Питту скоро 60 лет

Голливудский актер поразил зрителей Уимблдона.

Голливудский актер и режиссер Брэд Питт появился в Лондоне на знаменитом Уимблдонском турнире по теннису. Среди зрителей было немало знаменитостей, но звезда фильмов «Троя» и «Бойцовский клуб» привлек больше всего внимания. Глядя на него, невозможно поверить, что уже в декабре актер будет праздновать свое 60-летие.

На турнир он пришел в голубом поло и солнцезащитных очках со слегка взъерошенной прической с обесцвеченными концами. Компанию голивудской знаменитости составил культовый режиссер Гай Ричи. Несмотря на то, что он младше актера на пять лет, на 60 из этой пары выглядел именно бывший муж Мадонны.

Однако нашлись недоброжелатели, которые заподозрили Брэда Питта в пластических операциях или омолаживающих процедурах, сославшись на то, что еще несколько месяцев назад на фотографиях папарацци он выглядел заметно старше.

Пьет эликсир вечной молодости: после этого фото никто не верит, что Брэду Питту скоро 60 лет
Фото: Legion-Media
Дарья Кирьянова
Дарья Кирьянова
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