Первый русский без балалайки и медведя в кино: за этого американского актера не стыдно

Русские в американском кино давно стали своеобразным мемом. Россияне привыкли, что эти персонажи — типичные представители «клюквы» с диким акцентом и грубыми манерами. Но на самом деле есть и приятные киноисключения.

В 1984 году вышел фильм Пола Мазурски «Москва на Гудзоне». Главного героя Володю Иванова сыграл известный комик Робин Уильямс. От актера ждали воплощения типичного русского с балалайкой в руках и с медведем в обнимку, но по итогу зрители были приятно удивлены.

События разворачиваются в 80-е годы. Володе, простому саксофонисту из московского цирка, выпадает шанс остаться в Штатах. Он пытается освоиться на чужбине, но сталкивается с обратной стороной «американской мечты». Несмотря на все обрушившиеся трудности, Иванов все-таки не спешит возвращаться в СССР.

Русский в исполнении Робина Уильямса получился очень симпатичным и обаятельным персонажем, вызывающим сочувствие, а не стыд. А еще здесь в роли агента КГБ снялся советский актер Савелий Крамаров, к тому моменту эмигрировавший в США.

Российская публика высоко оценила картину, назвав «Москву на Гудзоне» душевным фильмом.