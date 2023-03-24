Первый миллионер СССР: не поверите, как Остапу Бендеру удалось провернуть такой фокус

Далеко не все звезды советского кино жили на широкую ногу. Это не касается Арчила Гомиашвили, полюбившегося большинству зрителей в образе Остапа Бендера в фильме Леонида Гайдая «12 стульев».

Талантливому актеру удалось то, о чем другие не смели даже мечтать. Звезда экрана умудрился обрести звание первого миллионера в СССР. Провернуть такой фокус ему помогла чистая случайность.

В конце 80-х Гомиашвили завел знакомство с Майклом Филдом, немецким миллионером, сколотившим свое состояние на игорном бизнесе. Тогда актер пожелал снять картину на основе произведения нового приятеля «Америка глазами таксиста», где коммерсант подробно рассказывал о своем пути к успеху. Однако планы знаменитости потерпели крах. Впрочем, это не помешало богачу преподнести актеру в подарок десять игорных залов, расположенных в Германии.

Артист принял щедрый презент, благодаря чему и смог вести безбедную жизнь. К слову, Арчил Михайлович не жалел денег на помощь другим, особенно он любил оказывать материальную поддержку начинающим актерам.