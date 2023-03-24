Первый миллионер СССР: не поверите, как Остапу Бендеру удалось провернуть такой фокус
Жизнь актера изменила всего одна встреча.
Далеко не все звезды советского кино жили на широкую ногу. Это не касается Арчила Гомиашвили, полюбившегося большинству зрителей в образе Остапа Бендера в фильме Леонида Гайдая «12 стульев».
Талантливому актеру удалось то, о чем другие не смели даже мечтать. Звезда экрана умудрился обрести звание первого миллионера в СССР. Провернуть такой фокус ему помогла чистая случайность.
В конце 80-х Гомиашвили завел знакомство с Майклом Филдом, немецким миллионером, сколотившим свое состояние на игорном бизнесе. Тогда актер пожелал снять картину на основе произведения нового приятеля «Америка глазами таксиста», где коммерсант подробно рассказывал о своем пути к успеху. Однако планы знаменитости потерпели крах. Впрочем, это не помешало богачу преподнести актеру в подарок десять игорных залов, расположенных в Германии.
Артист принял щедрый презент, благодаря чему и смог вести безбедную жизнь. К слову, Арчил Михайлович не жалел денег на помощь другим, особенно он любил оказывать материальную поддержку начинающим актерам.