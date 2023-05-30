Первыми на свидание не позовут: топ-3 скромника по знаку Зодиака

Споры о том, кто должен делать первый шаг навстречу - мужчина или женщина, не утихнут, наверное, никогда. Одни убеждены, что инициатива в отношениях - прерогатива сильного пола, другие же считают, что современные девушки могут смело брать ее на себя. Пожалуй, верно лишь одно - каждый случай индивидуален, и если дама видит, что ее поклонник слишком уж застенчив, может первой пригласить его на чашечку кофе. Рассказываем, представители каких знаков - настоящие стесняшки, для которых знакомство с женщиной - испытание на прочность.

Рак

Мужчины, рожденные под знаком Рака, истинные джентльмены. Они способны на галантные ухаживания, изысканные комплименты и старомодные, но такие трогательные сюрпризы вроде ужина при свечах.

Вот только есть одно “но” - представителю водного знака проще отправиться на пытку, чем подойти к девушке.

Когда Рак приближается к объекту своей страсти меньше чем на десять шагов, он начинает краснеть, бледнеть и заикаться от волнения, если откроет рот. Будет куда лучше, если девушка, заметив томные взгляды уроженца знака, подойдет к нему первой и заговорит. Это придаст Раку уверенности.

Весы

Всем, кто знаком с парнями-Весы, дико слышать, что этот знак не умеет знакомиться с прекрасным полом. Ведь они своими глазами видели, как тот флиртует, заигрывает, осыпает комплиментами.

Единственный, кто знает правду - это сам мужчина-Весы, он очень этого стыдится и не признается даже под пытками.

Дело в том, что в глубине души уроженец воздушной стихии ужасно боится отказа. Поэтому под внешней уверенностью и маскулинностью он прячет ранимую душу. Весы очень обрадовались бы, если б девушки чаще проявляли инициативу, начинали беседу или приглашали встретиться.

Козерог

Представители земной стихии вообще как будто бы рукой махнули на личную жизнь: сидят себе в офисе с восьми утра и до десяти вечера, с симпатичными коллегами прекрасного пола не флиртуют, даже приложение для знакомств не скачивают.

Причина кроется в тотальной неуверенности в себе, свойственной Козерогам.

Стоит представителям знака остаться наедине с девушкой, особенно той, что вызывает интерес, как они из деловых бизнесменов сразу же превращаются в неловких чурбанов. Козерог то и дело краснеет, путает слова, нервно вертит в руках предметы, а потом роняет их… В общем, ведет себя мило, но крайне неловко.