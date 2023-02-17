Первые красавицы с «рогами»: не поверите, почему мужья изменяют даже им (фото)

Когда распадается очередная яркая пара из шоу-бизнеса, поклонники желают знать причину. Часто все дело в изменах, от которых не застрахованы даже первые красавицы.

Например, с неверностью своих возлюбленных столкнулись такие звезды, как Селена Гомес, Шакира и Бейонсе. С недавних пор в Сети обсуждают расставание Меган Фокс и Колсона Бэйкера. Актриса намекнула, что избранник был нечестен с ней, поэтому многие пришли к выводу о том, что музыкант сходил налево.

При этом интернет-пользователи пытаются понять, почему же мужья изменяют женщинам, рядом с которыми, казалось бы, мечтает оказаться любой мужчина. Большинство приходит не только к выводу о том, что у представителей сильной половины человечества нет совести, но и о том, что дело вовсе не во внешности.