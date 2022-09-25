Первому домработнику России 50 лет: что стало с Никитой из «Кто в доме хозяин?»

Сериал «Кто в доме хозяин?» на фоне схожести сюжета с «Моей прекрасной няней» сегодня забыт многими телезрителями. Но настоящие поклонники хорошо помнят историю бывшего футболиста Никиты Воронина, пришедшего домработником в семью Пироговых. Главную роль в сериале сыграл актер Андрей Носков.

Свою первую главную роль Андрею пришлось ждать много лет. Первое появление его на экране состоялось еще в 1993 году, но зрители почти не замечали его во второстепенных ролях, хотя актеру довелось сыграть даже Пушкина в документальном фильме. И только в 2006-м он наконец вытащил свой счастливый билет.

После роли Никиты карьера Носкова пошла вверх. Он сыграл в популярных сериалах «Лондонград», «Воронины», «Морозова», в фильмах «Заказ на одного», «Укрощение строптивых» и «Приключения солдата Ивана Чонкина».

А еще вместе со своим младшим братом Ильей Носковым, который также стал известным актером, Андрей создал театральное товарищество «Носковы и компания». В нем оба брата выходят на сцену в антрепризных спектаклях.